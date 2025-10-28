БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа

Министерски съвет
Снимка: БНТ
На официална церемония в Министерския съвет българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години.

Заводът, който освен барут ще произвежда и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи, ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

