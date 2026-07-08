Подкрепа за Украйна, повече инвестиции в отбраната и енергийни коридори – акцентите от участието на Радев в НАТО

Природен газ, създаване на нови енергийни коридори през Европа – това са основните акценти в разговора между Радев и Зеленски. За Киев енергийният интерес към България е насочен основно към реакторите от АЕЦ „Белене“, с които да завърши своята централа „Хмелницки“, а миналата седмица в парламента Румен Радев заяви, че планира заедно с Украйна да се дострои централата в Белене.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Важна среща за двустранното ни сътрудничество с премиера на България Румен Радев. Нашите страни се нуждаят от силни отношения и днес обсъдихме именно това. Разговаряхме за енергийни въпроси – заедно можем да направим много, особено по въпроса за втечнения газ. Зависимостта на Европа от руски енергийни ресурси намалява все повече и е важно партньорите ни да имат алтернативи. Румен ми разказа и за дипломатическите си контакти, и за това какво прави България за сигурността в Черно море. Ще продължим да поддържаме контакт, поканих и премиера в Украйна."

Засилване на подкрепата за Украйна обсъждат лидерите на Пакта и България ще участва, но не и с цената на социалните разходи, увери Радев.

Румен Радев, министър-председател: "България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления."

В отговор на въпрос на чужди медии за посланието му към руския президент Владимир Путин Румен Радев заяви отново.

Румен Радев, министър-председател: "Моето послание е ясно – ние, колективният Запад, се опитваме да постигнем конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да имаме достатъчно възможности да се справим с техните хиперзвукови ракети. И това увеличава драматично риска от ескалация, от възможността за ядрен отговор. И това е много, много опасно. Затова трябва да осигурим условия възможно най-скоро за дипломация и мир и да не ескалираме."

Дълбока трансформация на НАТО и необходимост от засилване на отбранителните способности на Европа – това бяха думите на премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на лидерите на 32-те.

Румен Радев, министър-председател: "Специално за България укрепването на нашия собствен национален отбранителен капацитет означава, че страната ни се превръща във важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион. Постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност."

От Анкара Румен Радев обяви и позицията на България за Гренландия, която съвпада с европейската – право на гренландците да се самоопределят и Европа да е обединена.

В кулоарите на форума премиерът разговаря и с министър-председателя в оставка на Великобритания Киър Стармър, хърватския президент Зоран Миланович и колегата си от Чехия – Андрей Бабиш.