Полемики около забраната на Хелоуин в Елин Пелин

Информацията, че кметът на Елин Пелин е забранил Хелоуин, предизвика полемики. Кметът Ивайло Симеонов уточни, че заповедта е отпреди 9 години и важи само за училища, детски градини и читалища; гражданите могат да празнуват у дома и по улиците.

Целта е да не се отклонява вниманието от Деня на народните будители (1 ноември), когато в Елин Пелин има молебен и факелно шествие. В отговор, режисьорът Димитър Адачев организира масово честване на Хелоуин във Фейсбук, възприемайки казуса като ограничаване на свободата.