БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полемики около забраната на Хелоуин в Елин Пелин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Информацията, че кметът на Елин Пелин е забранил Хелоуин, предизвика полемики. Кметът Ивайло Симеонов уточни, че заповедта е отпреди 9 години и важи само за училища, детски градини и читалища; гражданите могат да празнуват у дома и по улиците.

Целта е да не се отклонява вниманието от Деня на народните будители (1 ноември), когато в Елин Пелин има молебен и факелно шествие. В отговор, режисьорът Димитър Адачев организира масово честване на Хелоуин във Фейсбук, възприемайки казуса като ограничаване на свободата.

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
2
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: У нас

Изложба на котки в София
Изложба на котки в София
Внукът на цар Симеон II Сакскобургготски стана млад гвардеец Внукът на цар Симеон II Сакскобургготски стана млад гвардеец
Чете се за: 00:27 мин.
Новините 27.10.2025 г. Новините 27.10.2025 г.
Чете се за: 04:25 мин.
СУ домакин на форум за това как AI и данните оформят утрешния свят СУ домакин на форум за това как AI и данните оформят утрешния свят
Чете се за: 01:00 мин.
Силен дъжд блокира трамваи в София, пускат заместващи автобуси Силен дъжд блокира трамваи в София, пускат заместващи автобуси
Чете се за: 00:45 мин.
Над 150 породисти котки от седем държави на международна изложба в София Над 150 породисти котки от седем държави на международна изложба в София
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР) Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ