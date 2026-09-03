Полша детронира Нидерландия и си уреди сблъсък с Италия на полуфиналите

Полша се класира за полуфиналите на eвропейското първенство по волейбол за жени след успех с 3:1 над Нидерландия. Полякините надделяха с 25:16, 20:25, 25:20, 25:23 в оспорвания четвъртфинал в зала "Синан Ердем“ в Истанбул и си осигуриха сблъсък с Италия.

Едно от основните оръжия на Полша беше играта на блокада. Победителките завършиха срещата със 17 успешни блокади, като Мая Копут и Магдалена Юрчик записаха по пет.

Полският състав започна силно и след равностойните начални минути в първия гейм постепенно пое контрола. Полша поведе с 12:8, а впоследствие увеличи аванса си до 15:10. Шест блокади още в тази част помогнаха за убедителното 25:16.

Нидерландия отговори във втория гейм. "Лалетата“ стабилизираха представянето си в защита и започнаха по-често да намират пролуки в полската блокада. При 22:18 те вече имаха солидна преднина и затвориха частта с 25:20, за да изравнят резултата.

Загубеният гейм не разколеба Полша. "Бяло-червените“ отново поеха инициативата в третата част и запазиха аванса си до края. Блокадата отново имаше ключова роля, а Юлита Пясецка реализира седем точки само в този гейм за успеха с 25:20.

Най-голямата драма дойде в четвъртата част. Двата отбора вървяха равностойно до 17:17, след което Нидерландия поведе с 21:18 и се доближи до изпращането на мача в тайбрек.

Тогава Полша направи решителния си удар. Включилата се от пейката Юлия Шчуровска помогна на тима да изравни при 21:21, а след това реализира и за 22:21. Полякините завършиха обрата с 25:23 и сложиха точка на двубоя.

Магдалена Стисяк и Юлита Пясецка бяха най-резултатни за победителките с по 14 точки, докато Елеш Дамбринк завърши с 18 за Нидерландия.

Успехът е исторически за Полша и по друга причина. Това е първата победа на тима над Нидерландия на европейско първенство от 1983 година. Полякините се завръщат сред най-добрите четири на континента за първи път от 2019-а и продължават преследването на първи медал от Евроволей след бронза през 2009 година.

На полуфиналите задачата ще бъде още по-тежка – срещу олимпийския и световен шампион Италия.