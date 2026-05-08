Последни приготовления в София преди третия етап на Джиро д'Италия в България

София се подготвя за третия финален етап от Джиро д‘Италия в България. В тази връзка вече има въведена временна организация на движението ще бъдат затворени ключови булеварди и площади. Петър Хераков, който е координатор на Обиколката на Италия за София, разкри повече за последния етап на българска земя, както и кои улици ще бъдат затворени. Финалният етап на българска територия ще бъде на 10 май (неделя) и ще бъде предаван в ефира на БНТ 3.

„От утре в полунощ пак се затваря Цариградско шосе, защото трябва да се изградят арките, през които ще минат колоездачите. То ще е за 4 часа, след това започва поетапно да се затваря центърът на София. Първо около старата сграда на Парламента, за да се изчисти площада от паркиралите автомобили. След това по всички улици, по които ще минат колоездачите и трябва да са освободени поради изискванията на организаторите“, сподели той.

„Публиката ще бъде разположена в платното на Цариградско шосе, което е от центъра към Пловдив. Ще бъде изцяло отворено за публика, другата страна също, но там ще има ленти, за да не се пречи на колоездачите. Още от 13:00 часа, когато минат бусовете с техника, защото сме организирали бусове с техника и шатри с вода, ще бъде отворено за хора, които могат дори да рисуват по асфалта, както сме виждали. Няма никакъв проблем“, каза още Хераков.

