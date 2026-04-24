Последните ни петима борци на Евро 2026 излизат в събота

Последните ни петима борци на европейското първенство в Тирана, Албания излизат в събота.

При 61-килограмовите Ердал Галип ще има за съперник беларусина Дмитрий Шамила, пети на Евро 2025.



В категория до 74 кг Михаил Георгиев, който тази година стана носител на пояса „Дан Колов“, ще излезе срещу Мурад Курмагомедов (Унгария), пети на Евро 2025 и осми в света от миналия сезон.

Енгин Исмаил пък е срещне на старта турчина Осман Гьочен в категория до 86 кг. Противникът му е носител на три бронзови медала от европейски първенства, включително и от миналия сезон.

При 92-килограмовите Ахмед Батаев ще спори с младия арменец Мушех Мкрчан, пети на световното до 20 г. през 2023-а.

Батаев е втори Европа и пети в света от 2022-а.

В тежка категория до 125 кг Ален Хубулов стартира срещу австриеца Йоханес Лидхер, който е без сериозни успехи от големи първенства.

Хубулов е европейски шампион до 23 г. и втори в света.



Финалите може да следите на живо по БНТ 3.



