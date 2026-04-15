Повече туристи в курортите край Варна – кой предпочете морето за Великден?

Повече туристи в сравнение с миналата година са посетили хотелите във Варна и курортите край града за Великден. Това сочат данните на хотелиерите в региона.

Тази година ресторантьорите отчитат лек отлив на румънски туристи в празничните дни. Една от причините, която отчитат е икономическата криза в северната ни съседка. Повече обаче са гостите от страната. Ръст има и в градските хотели.

Кирил Пантелеев, генерален мениджър на хотел: “Резервациите са с около 15 % увеличени спрямо предната. Предимно българи, около 70 %.”

Великден като дата се падна далеч от началото на туристическия сезон, затова повечето сезонни хотели все още са затворени. В курортите край Варна туристи посрещаха само хотелите, които работят целогодишно.

Атанас Карагеоргиев, собственик на хотел: “Специално за Великден имаме абсолютното същото количество хора, същият таргет, туристи и публика. Има няколко групи, които повториха миналогодишното си посещение, явно доволни.” Любомир Стамболийски, търговски директор на “Св. Св. Константин и Елена”: “Първоначалните данни показват един умерен ръст спрямо миналата година, за радост “Св. Св. Константин и Елена” беше посетен основно от българи, което нас ни радва. Почти цялата леглова база беше заета напълно.”

Въпреки положителните резултати сега, хотелиери предупреждават, че летният сезон трябва да бъде обезпечен с добра инфраструктура.

Атанас Карагеоргиев, собственик на хотел: “Ако искаме да има хубав сезон трябва да има инфраструктура, в лицето на общината не срещаме разбираме. Пътят от Варна дотук е ужасен.”

От бранша казват, че предстоящият туристически сезон ще бъде труден. Заради войната в Близкия изток и растящите цени много туристи изчакват с планирането на лятната си почивка. И това вече се отразява негативно на ранните записвания за почивка на море.