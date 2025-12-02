БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Правителството изтегля бюджета от НС
Правителството изтегля бюджета от НС

У нас
След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура

министерският съвет защити приемането еврото българия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Министерският съвет оттегля проектите на закони за бюджета за 2026 година. Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.

Кабинетът предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

