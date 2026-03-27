Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток в 19:00 часа.

"Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки и подпомогне хората, които бяха най-много засегнати от кризата – тези с ниски доходи“, каза в началото служебният премиер Андрей Гюров. "Оттогава кризата се разви и ние сме на мнение, че тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората", заяви премиерът.

По думите му именно заради това през последната седмица правителството е разработило пакет с мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите, за да има предвидимост и спокойствие и за индустрията.

От кабинета са идентифицирали кои са секторите и нуждите, които, когато бъдат подпомогнати.

„Два основни принципа, които ние следвахме, даже може да кажа три. Първият е, че това беше един много включващ подход, в който ние проведохме срещи с много представители от различни сектори на икономиката. Това ни отне доста време, една седмица, но беше изключително важно, защото успяхме в разговорите с представителите на отделните сектори да идентифицираме точно какви са проблемите и къде най-добре мерките могат да подпомогнат спирането на една инфлационна спирала. Тоест втория основен подход на правителството беше да не дава хеликоптерни пари, не за всеки подпомагане, а точно там, където има най-голяма нужда. И третото, върху което наблегнахме, е да имаме различни мерки и пакети, които ще бъдат разработени и активирани тогава, когато, надяваме се всички, ако това не се случи, но ако има нужда и видим засилване на кризата и отлагане във времето на връщане към нормалните икономически взаимоотношения, тогава да може правителството бързо да реагира и да предложи допълнителен пакет от мерки на всеки един етап", каза Гюров.

Той посочи, че има конкретни мерки за транспорта, за земеделието.

„Освен това, натиск от увеличената цена на електроенергията, ако има такава, това ще се отрази на по цялата верига на добавена стойност и би довело до допълнителен натиск за увеличаване на цените.“

Предприети са мерки и за средните и малките предприятия.

„Предлагаме няколко начина, по които тези предприятия ще имат директен достъп до ликвидност, за да има повече предвидимост и да могат да работят по-спокойно и да не предадат всеки един шок към крайните цени на своите клиенти.“

Гюров посочи, че целият този подход ще бъде контролиран от един щаб в Министерски съвет, който ще следи ситуацията.

„За да може във всеки един етап да определя нивото на сигурност и на риск в системата, така че да може да активира допълнителни мерки и не само това, а и по цялата верига да контролира процеса, за да виждаме, че няма изкривяване и няма непазарно поведение по веригата на доставки.“

Служебният премиер подчерта, че на този етап няма недостиг на определени продукти - било то горива или хранителни продукти.

„Като цяло подкрепата е изцяло целенасочена и временна там, където има необходимост и за толкова време, за колкото има необходимост. Има много силна координация между щаба, правителството, частния сектор и потребителските организации и във всеки един момент всяко непазарно поведение ще бъде следено много отблизо и ще реагира щаба и различните контролни органи."

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова изтъкна, че транспортният бранш е засегнат. Тя посочи, че засега няма да се увеличават толтаксите.