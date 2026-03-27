Правителството представи пакет от мерки за справяне с...
Чете се за: 04:57 мин.
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Чете се за: 01:47 мин.
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Чете се за: 07:30 мин.
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток

Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток в 19:00 часа.

"Още при избухването на кризата в Близкия изток правителството действа много бързо и предприе мерки и подпомогне хората, които бяха най-много засегнати от кризата – тези с ниски доходи“, каза в началото служебният премиер Андрей Гюров.

"Оттогава кризата се разви и ние сме на мнение, че тази криза ще отнеме време да се върне към нормалното, както за индустрията, така и за хората", заяви премиерът.

По думите му именно заради това през последната седмица правителството е разработило пакет с мерки, които да подпомогнат най-нуждаещите, за да има предвидимост и спокойствие и за индустрията.

От кабинета са идентифицирали кои са секторите и нуждите, които, когато бъдат подпомогнати.

„Два основни принципа, които ние следвахме, даже може да кажа три. Първият е, че това беше един много включващ подход, в който ние проведохме срещи с много представители от различни сектори на икономиката. Това ни отне доста време, една седмица, но беше изключително важно, защото успяхме в разговорите с представителите на отделните сектори да идентифицираме точно какви са проблемите и къде най-добре мерките могат да подпомогнат спирането на една инфлационна спирала. Тоест втория основен подход на правителството беше да не дава хеликоптерни пари, не за всеки подпомагане, а точно там, където има най-голяма нужда. И третото, върху което наблегнахме, е да имаме различни мерки и пакети, които ще бъдат разработени и активирани тогава, когато, надяваме се всички, ако това не се случи, но ако има нужда и видим засилване на кризата и отлагане във времето на връщане към нормалните икономически взаимоотношения, тогава да може правителството бързо да реагира и да предложи допълнителен пакет от мерки на всеки един етап", каза Гюров.

Той посочи, че има конкретни мерки за транспорта, за земеделието.

„Освен това, натиск от увеличената цена на електроенергията, ако има такава, това ще се отрази на по цялата верига на добавена стойност и би довело до допълнителен натиск за увеличаване на цените.“

Предприети са мерки и за средните и малките предприятия.

„Предлагаме няколко начина, по които тези предприятия ще имат директен достъп до ликвидност, за да има повече предвидимост и да могат да работят по-спокойно и да не предадат всеки един шок към крайните цени на своите клиенти.“

Гюров посочи, че целият този подход ще бъде контролиран от един щаб в Министерски съвет, който ще следи ситуацията.

„За да може във всеки един етап да определя нивото на сигурност и на риск в системата, така че да може да активира допълнителни мерки и не само това, а и по цялата верига да контролира процеса, за да виждаме, че няма изкривяване и няма непазарно поведение по веригата на доставки.“

Служебният премиер подчерта, че на този етап няма недостиг на определени продукти - било то горива или хранителни продукти.

„Като цяло подкрепата е изцяло целенасочена и временна там, където има необходимост и за толкова време, за колкото има необходимост. Има много силна координация между щаба, правителството, частния сектор и потребителските организации и във всеки един момент всяко непазарно поведение ще бъде следено много отблизо и ще реагира щаба и различните контролни органи."

Служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова изтъкна, че транспортният бранш е засегнат. Тя посочи, че засега няма да се увеличават толтаксите.

„Забавяме въвеждането на увеличението на толтаксите от април месец към юни месец, което означава по-малки разходи за сектора,повече покупателеност за хората и не увеличение на цените за хората", каза Щонова.

ТОП 24

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
1
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Жена наръга четирима души в центъра на София
3
Жена наръга четирима души в центъра на София
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
4
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
5
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
3
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Политика

Обявиха поръчка за проектирането на Националната детска болница
Обявиха поръчка за проектирането на Националната детска болница
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът на ЕС отхвърли искания за временно спиране на въвеждането на еврото у нас Съдът на ЕС отхвърли искания за временно спиране на въвеждането на еврото у нас
Чете се за: 02:37 мин.
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
Чете се за: 04:17 мин.
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Правителството представи пакет от мерки за справяне с последствията...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София 250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за отмяна на френското предложение Български евродепутати: Северна Македония лобира в Брюксел за отмяна на френското предложение
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в...
Чете се за: 03:30 мин.
Сигурност и правосъдие
