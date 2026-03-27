Наградите ИКАР: Връчват отличията тази вечер

На световния ден на театъра традицията продължава - раздават наградите за сценични изкуства ИКАР. За 52-ри път родните театрали определят най-добрите през годината.

Тази вечер ще бъдат раздадени наградите. Вече са ясни и почетните награди ИКАР. Награда за цялостен принос в театралното изкуство се връща на актрисата Анета Сотирова. За педагогическа дейност статуетката отива при професор Бонио Лунгов. Също така за чест и достойнство награда се присъжда на сценографката Мария Диманова.

В различни категории ще получат награди и обичаният певец Басилин Маринов, както и любимият актьор Ненчо Илчев за принос в цирковото изкуство и за създаването на музей на цирковото изкуство в град Момчиловци.

Темата на церемонията е вдъхновена от едноименния филм на Николай Волев и е посветена на неговата 80-та годишнина. Актьорът Уилям Дефо тази година отправя световното послание на театъра, като припомня, че театърът е място за срещи и общуване, и ни показва накъде отиваме.

Церемонията за наградите ще се излъчи в 19 часа по БНТ2.