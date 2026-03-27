Десетки задържани в Благоевград и Кърджали
Нови акции срещу купения вот – този път в областите Благоевград и Кърджали. Десетки души са задържани, открити са и списъци с имена, както и големи суми пари.
Полиция и жандармерия блокираха рано тази сутрин няколко населени места в Благоевградска област. 30 души са задържани след проверки на адреси в Петрич, Сандански, Разлог и село Микрево.
Георги Кандев – главен секретар на МВР: „В Благоевградски окръг имаме над 30 задържани лица, съставени са над 30 предупредителни протокола и са образувани 4 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.“
Жители на един от проверяваните благоевградски квартали отричат да има търговия с гласове:
„Тая година абсолютно не сме разбрали да се купуват и продават гласове, защото законът вече е много строг и всеки се опасява.“
„Пари няма за никого, няма да гласуваме, това е.“
„Те си правят това, което е нормално – проверяват, защото някой подава такива фалшиви сигнали.“
Операция срещу купуването на гласове се провежда и в Кърджалийско – иззети са тефтери с имена и пари.
В Кърджали са задържани двама души. Подадени са 13 сигнала, 3 от които за гласуване за определена партия срещу опрощаване на дългове в търговски обекти.
БНТ: Дават ли пари, за да се гласува на тези избори?
– Дават, що да не дават.
БНТ: По колко дават?
– Аз не съм взимал, ама така говорят.
БНТ: По колко дават?
– Май казаха по петдесет.
БНТ: Петдесет евро?
– Да, сега в евро.
БНТ: Кой ги дава?
– Не знам кой ги дава.
В Момчилградско са иззети 4 тефтера с имена на хора и телефонни номера, както и суми в евро.
Комисар Атанас Чотров – началник сектор „Охранителна полиция“ в ОД на МВР – Кърджали: „Имаме задържани две лица. Едното е за търговия с вота на гражданите – това е случаят в община Момчилград, в търговски обект, където са намерени четири тефтера с имена на лица, телефоните им и сума в евро – над 5500 евро.“
Осем души са задържани за купуване на гласове и в Карнобат. Над 13 хиляди евро в брой, списъци с имена и снимки на лични карти са открити при обиските там. Образувани са няколко досъдебни производства.