Преди приемането на редовен бюджет – какви мерки препоръчват експертите

Депутатите от бюджетната комисия в парламента се събират извънредно, за да обсъдят увеличаването на дълга на България. Преди това Фискалният съвет обсъжда фискалната консолидация в Народното събрание.

До края на юни ще бъдат внесени проектите на бюджет 2026 и бюджет 2027. С тези думи председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков откри конференцията. Той се обяви категорично срещу автоматизмите при определянето на някои заплати.

По думите му около 450 милиона евро ще бъдат съкратени, ако се махнат пенсионерите в системите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Той заяви още, че няма как да функционира бюджетът на този етап без да се изтегли нов държавен дълг. Именно това ще обсъждат депутатите от бюджетната комисия.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: "Първата стъпка е да се каже какъв беше дефицита за 2025 година, каква е стъпката, която вече сме направили, за да знаем тази година и бюджет 2026, и бюджет 2027 година какви трябва да са. Трите процента, които предишното правителство съобщи триумфално, това не е истината. 3,5%, които ЕК взе на база на оценката на МФ, също не е пълната истина." Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Аз изчислявах последните месеци, че бих приложил стратегия специално за 26-27 година поне около 2% ефект на бюджетното салдо, т.е. доста рязко свиване на таргета от 0,5%. Това е мярката, която работи за овладяване на инфлацията. Структурният дефицит в момента ние го мерим около 4%, както и ЕК." Румен Радев, АИКБ: "До момента имаме относително така добри фискални усилия, за да запазим по някакъв начин една устойчива макрорамка. Ние също бяхме изненадани впрочем, че влязохме в процедурата по свръх дефицит, тъй като очаквахме може би не звучи добре в този състав, но известна комбинативност."

Предложението за увеличаването на държавния дълг е до 3,8 милиарда евро.

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