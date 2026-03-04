Присмехулната кукабура – птицата, която сякаш се смее

Знаете ли, че има птица, която звучи така, сякаш се смее? Това е присмехулната кукабура – една от най-известните птици в Австралия.

Присмехулната кукабура получава името си заради звуците, които издава. Гласът ѝ прилича на силен човешки смях и често се чува рано сутрин. Птицата живее в голяма част от Австралия, както и в Тасмания и Нова Зеландия.

Кукабурата не е застрашена от изчезване, но горските изсичания, разширяването на земеделските земи и използването на пестициди влияят на средата и храната ѝ.

В Австралия кукабурите са защитени със закон.