Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
По същото досъдебно производство беше разпитан и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов

прокуратурата вкс решението поражда никакви последици сарафов
Очаква се днес Софийската градска прокуратура да разпита зам.-кмета по екология в Столичната община Надежда Бобчева. Тя е привикана на разпит по образувано дело, като не се посочва неговият предмет.

Вчера по същото досъдебно производство беше разпитан и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов.

След разпита Савов заяви, че е бил разпитван по сигнал след проверка на РИОСВ през изминалата година.

Той обясни, че са му задавани само уточняващи въпроси по въпросната проверка и че не е разпитван за настоящата криза с извозването на боклука от два столични района.

#Надежда Бобчева #Столична община #разпит #заместник-кмет #екология

