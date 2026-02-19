Протест в центъра на София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Липсата на справедливост отново изкара хората на улицата. Повод за недоволството е намалената присъда на убиеца на Евгения, която беше открита в куфар. Тази вечер площадът пред Съдебната палата в София се изпълни с хора, които искат да се върнат доживотните присъди на съпруга на Евгения - Орлин и баща му - Пламен, обвинени в жестокото убийство. Апелативна прокуратура София ще протестира намалената присъда.
По-рано тази седмица Софийският апелативен съд намали присъдата на Орлин Владимиров за убийството на Евгения от доживотен затвор на 20 години, а баща му беше оправдан. Тялото на 33-годишната Евгения беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.
Капка Чорбанова - майка на убитата Евгения: "20 години, това ли струва. Той 5 е излежел, като го помилват на 10, след пет години е сред вас. Тих, умен, психопат. Няма плесници, няма шамари, няма кавги, няма побой. Той, ако я беше ударил, тя щеше да избяга. Директно я умъртвява."
Десислава Димитрова - организатор на протеста: "Това е абсолютно безобразие, абсолютна несправедливост, както за Евгения, така и за нейните близки, тя има син. Поредното послание на институциите, че животът на жените в България не струва нищо."