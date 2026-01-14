Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас

Граждани се събраха тази вечер на протест пред сградата на Община Бургас в защита на българския лев. Недоволните заявиха, че не виждат реални ползи от присъединяването на страната ни към еврозоната и настояха подобно решения да бъдат взимани след провеждане на национален референдум.

По време на демонстрацията участниците развяваха български трибагреници и скандираха "Искаме си лева – не на еврото". Част от протестиращите изразиха и недоволство от изборния процес, като настояха за провеждането на честни избори. Някои от тях се обявиха и за въвеждане на 100% машинно гласуване на следващите парламентарни избори.

Протестиращите подчертаха, че очакват гаранции за сигурността и прозрачността на вота, както и мерки, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес.