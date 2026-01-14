БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Протест в защита на лева и за честни избори се провежда в Бургас
Слушай новината

Граждани се събраха тази вечер на протест пред сградата на Община Бургас в защита на българския лев. Недоволните заявиха, че не виждат реални ползи от присъединяването на страната ни към еврозоната и настояха подобно решения да бъдат взимани след провеждане на национален референдум.

По време на демонстрацията участниците развяваха български трибагреници и скандираха "Искаме си лева – не на еврото". Част от протестиращите изразиха и недоволство от изборния процес, като настояха за провеждането на честни избори. Някои от тях се обявиха и за въвеждане на 100% машинно гласуване на следващите парламентарни избори.

Протестиращите подчертаха, че очакват гаранции за сигурността и прозрачността на вота, както и мерки, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес.

#защита на лева #протест в Бургас #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
1
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
2
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Две баржи потънаха в Дунав
3
Две баржи потънаха в Дунав
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
5
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
6
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Регионални

На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
На заледен участък: Автомобил с летни гуми помете пешеходка в Благоевград
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ) Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
"Неустойка за неустойка": Заради спирания на тока във Врачанско потърпевши настояват за компенсации "Неустойка за неустойка": Заради спирания на тока във Врачанско потърпевши настояват за компенсации
Чете се за: 02:42 мин.
Нападнаха известен адвокат в Монтана, полицията разследва побоя Нападнаха известен адвокат в Монтана, полицията разследва побоя
Чете се за: 00:45 мин.
Трамвай блъсна дете в София Трамвай блъсна дете в София
Чете се за: 00:27 мин.
Държавата осигури над 2,3 млн. евро за завършването на детската болница в Бургас Държавата осигури над 2,3 млн. евро за завършването на детската болница в Бургас
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ