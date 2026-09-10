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Реч на Доналд Тръмп: Необичаен конгрес на Републиканската партия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 02:47 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Доналд Тръмп откри необичаен двудневен предизборен конгрес на Републиканска партия по-малко от два месеца преди междинните избори в Съединените щати в началото на ноември. В Далас Тръмп заяви, че цената на петрола ще падне, когато Вашингтон спечели войната с Иран. Той направи коментара, след като цената на черното злато премина прага от 100 долара за барел. Доналд Тръмп нарече Техеран тиранинът на Близкия изток и сподели, че обмисля да преименува „Ормузкия проток“ на „Протока Тръмп“. Американският президент обеща по 5 хиляди долара за всеки пълнолетен гражданин, ако републиканците спечелят и двете камари на Конгреса на предстоящите избори.

Американският президент Доналд Тръмп откри необичаен двудневен предизборен конгрес на Републиканска партия по-малко от два месеца преди междинните избори в началото на ноември. Традиционно, предизборни конгреси се провеждат всеки четири години по време на президентски избори, а не преди междинни избори, но Американският президент Доналд Тръмп, който доминира Републиканската партия от повече от 10 години, се самоопредели отново като главен играч в предизборната кампания.

Въпреки изключително ниския си рейтинг заради войната в Иран и високите цени, Републиканците се надяват да привлекат избиратели с необичайния двудневен предизборен конгрес, който се провежда в Далас, Тексас. Американският президент Доналд Тръмп изтъкна политическите си постижения и икономическите цели на администрацията. Той засегна и редица национални и международни въпроси, включително последните разбилия около цените на енергията и външната политика. Според експерти, необичайният конгрес на Републиканската партия не се очаква да промени настроението на избирателите в настоящата икономическа и политическа среда. Според сондажите, Демократите са много по-ентусиазирани от Републиканците да гласуват тази есен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Моля ви да си представите, че името ми фигурира в листите. Нали съм тaм. Само още веднъж. Защото ако загубим, ще изгубите границата си, ще загубите данъчните си облекчения, сигурността и благосъстоянието си. Страната ни преживява ад. Ще преживеете същия ад, както преди две години. Преминахме през ада.“

#републиканската партия #необичайна конвенция #речта на Доналд Тръмп #реч

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