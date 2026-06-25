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Рилски спортист отново ще търси място в основната схема на Шампионската лига

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Спорт
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Самоковци са сред участниците в квалификациите на турнира на ФИБА, които ще се проведат през септември

рилски спортист отново търси основната схема шампионската лига
Снимка: БТА
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Рилски спортист ще представя България в квалификациите на баскетболната Шампионска лига и през новия сезон. Това стана ясно, след като Международната федерация по баскетбол (ФИБА) публикува списъка с участниците в редовния сезон и пресявките на надпреварата.

Бронзовият медалист от Националната баскетболна лига за сезон 2025/2026 е сред 24-те отбора, които ще спорят за последните две свободни места в основната фаза на турнира. Квалификационните срещи са насрочени за периода 14-20 септември, а редовният сезон стартира на 6 октомври.

Жребият за квалификационните турнири и груповата фаза ще бъде изтеглен на 8 юли.

През миналия сезон Рилски спортист също участва в пресявките на Шампионската лига, но отпадна още в първия кръг след поражение от естонския Калев/Крамо в Самоков.

Междувременно шампионът на България Балкан вече обяви намерението си да се включи в турнира Еврокъп, а вицешампионът Локомотив Пловдив също се очаква да преследва участие в европейските клубни турнири през новата кампания.

#Баскетболна Шампионска лига 2026/2027 #БК Рилски Спортист

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