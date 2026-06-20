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Роналдиньо се завръща в играта

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46-годишният бразилец ще подпише договор с италианския Равена

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Носителят на "Златната топка" Роналдиньо ще подпише договор с италианския клуб от Серия C Равена. За това съобщи пред агенция АНСА вицепрезидентът на Равена Ариедо Браида.

"Роналдиньо е шампион, независимо от възрастта си. Равена ще подпише договор с него и за клуб, като нашия, това е невероятно постижение. В близките часове ще се състои представянето на изключителния футболист", коментира шефът.

На въпрос дали 46-годишният бразилец може да се появи на терена, Браида отговори:

"Ще видим, не е изключено. Както вече казах, шампионите нямат възраст."

Както съобщи и вестник "Гадзета дело Спорт", официалното съобщение за връщането на Роналдиньо ще бъде на 23 юни в Маями.

"С нетърпение очаквам завръщането в играта и възможност да напише нова история с клуб. Футболът за мен винаги е бил източник на радост и искам да предам този дух на Равена", каза Роналдиньо.

Роналдиньо официално приключи кариерата си през 2018 година, когато разтрогна договора си с Флуминензе. Той е двукратен шампион на Испания с Барселона и е печелил Шампионската лига. Играл е още за френския Пари Сен Жермен, италианския Милан, бразилските Фламенго, Атлетико Минейро и Гремио. С Бразилия е световен шампион от 2002. През 2005 печели "Златната топка".

#ФК Равена #Роналдиньо

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