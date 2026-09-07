С тържествена заря-проверка Добрич отбеляза 110 години от Добричката епопея. Церемонията се състоя на площад „Демокрация“ с участието на представителен блок и Представителния духов оркестър на Военноморските сили на България. Преди началото на проявата беше прожектиран визуалният разказ „Добрич помни“. Командващ тържествената заря-проверка беше началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

В словото си кметът на Добрич Йордан Йорданов припомни трите дни на тежки сражения през септември 1916 г., когато защитниците на града проявяват храброст и успяват да удържат Добрич.

„Техният подвиг отрежда на нашия град достойно място в историята като град на българската бойна слава“, каза Йорданов.

Кметът подчерта, че днес трябва да бъде отдадена почит не само на войниците, участвали в сраженията, но и на жителите на Добрич, които са застанали до тях. Той припомни образите на добричлии, описани от Йордан Йовков в разказа „Българка“. По думите му те не са измислени герои, а истински хора от града – „нашите баби и дядовци, нашите предци“, които, въпреки че чуват сраженията край домовете си, излизат, за да помагат на войниците с вода, храна, подслон и грижа за ранените.

„Това е истинската обич на добруджанеца към земята, която обработва, към родния край, към България и към човека до него“, отбеляза кметът.

Йордан Йорданов посочи, че в дните на Добричката епопея войници и жители на града са обединени от общата кауза за свободата на Добрич. Според него солидарността от онова време може да бъде пример и днес.

„Днес тази солидарност трябва да бъде наш пример и наш общ дълг. Нека я правим жива – в отношението между хората, в грижата за другия и в отговорността към Добрич и България“, призова той.

На тържествената заря-проверка присъстваха генерал-лейтенант Явор Матеев – военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на Европейския съюз, контраадмирал Кирил Михайлов – командир на Военноморските сили на Република България, народният представител Свилен Трифонов, председателят на Общински съвет – Добрич Красимир Николов, представители на местната власт, общински съветници и граждани.

По-рано днес 110-ата годишнина от Добричката епопея беше отбелязана с възпоменателни прояви на Военното гробище-музей и паметника на генерал Иван Колев и загиналите в Добричката епопея в Добрич.