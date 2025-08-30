Санкт Паули триумфира в дербито на Хамбург

Санкт Паули спечели дербито на Хамбург, след като надигра завърналия се в елита Хамбургер ШФ като гост с 2:0 в среща от втория кръг на германската Бундеслига.

Адам Джвигала изведе "пиратите" напред в резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи удвои аванса на гостите.

Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гиорги Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал.

Санкт Паули временно оглави класирането с четири точки, докато Хамбургер остава 11-и с точка преди изиграването на останалите срещи от кръга.