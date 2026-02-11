Шешко спаси Юнайтед в 96-ата минута срещу Уест Хем

Манчестър Юнайтед измъкна драматично равенство 1:1 при гостуването си на Уест Хем в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг. „Червените дяволи“ не показаха обичайното си лице под ръководството на Майкъл Карик, но спасиха точката с гол в добавеното време на „Лондон Стейдиъм“.

След сравнително равностойно първо полувреме, в което положенията пред двете врати бяха оскъдни, домакините нанесоха своя удар малко след почивката. В 50-ата минута Джаръд Боуен проби по десния фланг и центрира остро в наказателното поле, където Томаш Соучек засече топката и я промуши през краката на Сене Ламенс за 1:0.

Юнайтед опита да реагира, но атаките на гостите бяха лишени от острота. Попадение на Каземиро след час игра бе отменено заради засада, а натискът в заключителните минути така и не носеше реална заплаха за вратата на Мадс Хермансен.

Когато изглеждаше, че серията от победи на тима ще бъде прекъсната, дойде спасението. В шестата минута на добавеното време Брайън Мбемо центрира в наказателното поле, а Бенямин Шешко отклони топката във вратата за крайното 1:1.

Така Манчестър Юнайтед не успя да запише пети пореден успех, но запази мястото си в топ 4 с 45 точки. Уест Хам остава в зоната на изпадащите на 18-ата позиция с 24 пункта.