Скопие: Нямаме намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите процеси в България

Министерството на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония изрази съжаление, че българското Министерство на външните работи "все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, а не като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог".

"Същевременно ясно подчертаваме, че нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България, нито чрез коментари и интерпретации, нито чрез включване в дневните политически наративи. Призоваваме българските институции да се ръководят от принципите на добросъседството, взаимното уважение, предвидимостта и институционалната комуникация, принципи, които представляват и фундаментални европейски ценности и стандарти. Защото Европа се гради с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации. Република Северна Македония остава готова за диалог, воден в духа на европейските ценности", се казва в позицията, публикувана на сайта на Министерството на външните работи в Скопие.

Поводът за позицията е изразеното от Министерството на външните работи в София "дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността при изпълнение на поетите ангажименти по Европейския консенсус от 2022 година".

Българската позиция, от своя страна, е реакция на интервю на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, който заяви, че България не е отговорила позитивно за "инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС" за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония.