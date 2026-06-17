След 1944 антибългарската пропаганда в РСМ няма почивен ден, каза съпредседателят на Историческата комисия проф. Ангел Димитров

След 1944 антибългарската пропаганда няма почивен ден, каза проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия в "Още от деня". Той определи докладчика за Република Северна Македония, австрийския евродепутат Томас Вайс като "прекалено близък до позициите на ръководството на младата държава". Това е и обяснението, защо в последния момент беше направен опит от документа за напредъка на РСМ да отпадне текста, който засяга именно работата на Историческата комисия.

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "Когато на политическо ниво и то най-високите представители на властта поставят знак на равенство между идентичност и интерпретация на миналото, което е абсолютно невярно, тогава е очевидно, че миналото за тях е трън в петата."

Проф. Ангел Димитров допълни, че в доклада са изтъкнати и доста други проблеми, той не е съсредоточен само около Историческата комисия:

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "Става въпрос за проблеми с върховенството на закона, става проблем за тази липса на самокритичен анализ на собственото минало, заради което не са разкрити досиетата на службите за сигурност, които са югославските, както знаете, и местните им поделения."

Проф. Ангел Димитров призова да не се подценява инцидентът с подпалените дипломатически автомобили, само защото няма сериозни щети или пострадали:

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "Много хора подценяват случая, защото смятат, че щетите не са чак толкова големи. Но това се дължи единствено на бързата реакция на българските дипломати. Защото ако не са потушили навреме този пожар, който започва, можеха да избухнат тези автомобили и това да причини много тежки последици не само на цялата сграда на посолството, но и на случайните минувачи. Това е оживена централна улица в града. Така че това е изключително сериозно посегателство не само срещу посолството, но и срещу българската държавност."

Самата комисия се събира редовно, но "работи на празни обороти", обясни Димитров, който е бивш посланик в Скопие.

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "Ние сме още разглеждаме учебниците за седмо отделение в Република Северна Македония. И сме още в XI век и конкретно спирката... Но там бяхте и преди години. Това е преди три години. От три години не е променен дневният ред на нашите заседания. Спъва ни абсолютното нежелание на нашите колеги първо да приемат определението на общата история и оттам вече идва и конкретната спирачка. Това е тяхното нежелание да приемат, че Охридската архиепископия е институция, чието създаване от императора, Византийския император Василий II, е един политически опит да съхрани стабилността в империята, т.е. да даде всичките възможни права на населението, което е било религиозно подвластно на Българската патриаршия в Първото българско царство преди падането на тази държава. Това е, което нашите колеги се страхуват, защото за тях това, както разбирате, е и съвременен политически проблем. Тяхната църква в момента се представя за пряк наследник на Охридската архиепископия и дори прибавя това име към собственото си официално име."

Той определи позицията на ръководството на Република Северна Македония като агресивна.

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "България трябва да има не само ясна, последователна и категорична политика, но и безкомпромисна политика. Не живеем във времето на политическите емоции, на сантименталностите. Когато имаме на политическо ниво една последователна, неприятелска политика и некоректна политика спрямо България, тя трябва да получава един достатъчно сериозен и безкомпромисен отговор. Така се прави политика с хора, които само на думи уважават добро съседство."

Бившият дипломат коментира и позицията на кабинета да не подкрепи части от предложения 21-ви пакет санкции срещу Русия:

проф. Ангел Димитров, съпредседател на смесената Историческа българо-македонска комисия: "Аз мога да разбера аргументите защо руският патриарх не може да бъде част от този пакет, в който доминира икономическата характеристика на санкциите. Но неговото поведение и на Руската църква заслужава една морална оценка, защото това, което те проповядват, според мен, е в доста сериозен дисонанс с християнските норми."

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