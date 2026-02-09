След бронзовия медал от Олимпиадата: Тервел Замфиров се прибира на родна земя

Бронзовият медалист от Олимпиадата в Милано-Кортина Тервел Замфиров се прибира днес у нас с полет от Мюнхен. Очаква се това да стане малко след 18:20 часа.

20-годишният ни сноубордист остави името си в историята, след като в дебюта си на Зимни олимпийски игри стигна до бронзовото отличие в паралелния гигантски слалом след инфарктен фотофиниш в малкия финал с Тим Мастняк от Словения.

Това е първи медал за България от Зимна олимпиада от Торино през 2006 г., както и общо седми от зимни форуми.