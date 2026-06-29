След фатален инцидент на Околовръстното шосе край Пловдив – защо се бави подмяната на мантинелите?

След трагичния инцидент на автомагистрала "Тракия" миналата седмица, при който камион премаза лек автомобил и загинаха две малки деца и бащата на едното от тях, отново изникват въпроси за безопасността на пътната инфраструктура у нас. Един от тях е какви са предпазните съоръжения по най-натоварените пътни артерии и дали те действително предпазват живота на шофьорите. Темата е особено актуална и за жителите на Пловдив и населените места край южната част на Околовръстното шосе, които от години настояват за по-бързо решение на проблема с мантинелите.

В края на миналата година край разклона за село Марково загинаха трима души, пометени от камион. Според местните хора една от причините за тежкия инцидент са именно поставените ограничителни съоръжения. След катастрофата последваха протести, а институциите обещаха бързи действия, които според протестиращите все още се бавят.

На Околовръстното шосе на Пловдив – т.нар. "Алея на смъртта", преди повече от осем месеца стана тежка катастрофа, при която тир челно блъсна автомобил на семейство. Загинаха трима души, сред които и малко дете. Това е идентичен случай с трагедията отпреди няколко дни на АМ "Тракия". След инцидента последваха поредица от протести на няколко сдружения и жители на село Марково с искане Околовръстното шосе да стане по-безопасно и да бъдат премахнати мантинелите, които според хората затварят пътя и при евентуална катастрофа не оставят възможност автомобилът да избегне удара.

Кметът на село Марково Десислава Терзиева, която е сред организаторите на протестите, каза че реални действия няма:

"Заедно с колегите от сдруженията "Моето село Марково", "Спаси Пловдив" и "Коматевци за Коматево" организирахме подписка, но битката започна още през 2021 година, когато приключи реконструкцията на пътя и бяха поставени мантинелите. Тогава започнаха и първите тежки инциденти. След това имаше нова подписка, но отново липсваха действия. Стигна се до трагедията със загиналото семейство преди няколко месеца. Днес отново имаме смъртоносни мантинели, загинали хора и деца, така че е време за реални действия."

По думите ѝ след срещи с Агенция "Пътна инфраструктура", експерти и представители на институциите вече има принципно съгласие част от мантинелите да бъдат премахнати:

"След подписката, срещите в АПИ и подкрепата на областния управител Георги Янев се стигна до решение от ръководството на агенцията да се пристъпи към демонтиране на мантинелите. След оглед на място със специалисти всички стигнаха до извода, че има участъци, където е по-добре те да бъдат премахнати. Пътят е изключително тесен, трафикът е много натоварен, а на много места липсва достатъчно обезопасяване. Последният ми разговор с областния управител беше в края на миналата седмица. Той изрази надежда, че скоро ще има добри новини и се надяваме това вече да доведе до реални действия."

Сред протестиращите беше и Звезделина Кирякова от сдружение "Коматевци за Коматево":

"Надяваме се и вярваме, че след премахването на мантинелите пътят ще стане по-безопасен. Именно затова предприехме всички тези действия заедно със сдруженията и кмета на село Марково. Помним времето, когато тези мантинели ги нямаше и движението беше по-спокойно. Да, трафикът вече е много по-интензивен, но сме убедени, че ще има резултат. Надяваме се това да стане възможно най-скоро. Ако дори един човешки живот бъде спасен, значи всичко, което правим, има смисъл."

Представителят на сдружение "Моето село Марково" Тодор Аврамов също посочи статистика, която според протестиращите доказва, че сегашната организация на движение е опасна:

"От рехабилитацията на този участък насам, според статистика и доклад на Областната дирекция на МВР – "Пътна полиция", има девет жертви. Това ясно показва, че тези мантинели не правят пътя по-безопасен, а напротив – създават допълнителна опасност. Те не дават възможност на водачите да избегнат насрещно движещи се автомобили, защото участъкът вече е силно стеснен. Липсват достатъчно "джобове" за спасителни маневри, каквито бяха обещани още при откриването на пътя. Фактите са налице – девет загинали, цяло семейство изгуби живота си. Близо девет хиляди души подкрепиха подписката, защото ежедневно преминават по този път и рискуват живота си. Всички сме единодушни, че мантинелите трябва да бъдат премахнати."

снимки: БНТ

Предстои нова среща за бъдещето на предпазните съоръжения по Околовръстното шосе на Пловдив. Протестиращите заявяват, че ще продължат да следят действията на институциите, докато обещаните промени не бъдат реализирани.

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева