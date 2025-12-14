БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ударите по енергийната система на Украйна – в много райони все още няма ток

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Снимка: БТА
В много райони на Украйна все още няма електричество след масираната руска атака вчера. Ударите оставиха над 1 милион души без ток. В Берлин трябва да пристигнат американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнер за разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

Шум, с който хората в Одеса вече са добре свикнали. На генератори, които се включват почти след всяка атака. Одеса е един от най-засегнатите градове при вчерашните руски удари. В продължение на часове там нямаше ток и вода. А тези пунктове за зареждане на мобилни телефони вече са най-популярните места в Одеса.

- Опитваме се да оцеляваме. Не трябва да губим надежда.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла срещу Украйна около 460 дрона и около 30 ракети. Москва потвърди, че при ударите е използвала хиперзвукови ракети.

Атаките стават на фона на нови дипломатически усилия за постигане на пробив в преговорите за мир. От Белия дом потвърдиха, че специалният пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с украинския президент и с европейски лидери в Германия.

Германски медии потвърдиха, че в Берлин ще пристигнат френският президент и британския премиер. Но се очаква още европейски лидери да присъстват. Финландският президент Александер Стуб отмени пътуването до си до Съединените щати, за да се включи в срещата.

Срещата става дни след като Киев върна преработи мирен план на Вашингтон. На какво настоява Украйна, обаче, не е известно.

- Няма да ни пречупят. Няма успеят да ни победят, заради всичко, през което преминахме и защото сме единни.

Съветникът по външните работи на Кремъл Юрий Ушаков заяви в петък, че Москва ще даде благословията си за прекратяване на огъня само след като украинските сили се изтеглят от частите в Донбас, които все още са под контрола на Киев. Ушаков заяви, че руските части ще останат в Донбас, дори ако тя стане демилитаризирана зона.

#атака с руски дронове #руски удари #войната в Украйна #без ток

