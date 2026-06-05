Следобед облаците се сгъстяват – на места се очакват кратки валежи

В следобедните часове отново ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 26°, по Черноморието – между 21 и 24°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30°, в София – около 26°, на морския бряг между 23 и 26°. Ще духа до умерен северозападен, а в Източна България - югоизточен вятър.

В събота се очаква слънчево време и над Черноморието, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, до умерен югоизточен вятър, а температурата на морската вода ще бъде 20 - 21°. В планините ще духа умерен югозападен вятър. Слънчево ще бъде и там до обяд, но в следобедните часове в отделни райони отново ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Родопите.

До края на седмицата времето ще се задържи променливо. Сутрин над повечето райони ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има – временно интензивни валежи и гръмотевични бури, остава и опасността от градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат – между 25° и 30°.



