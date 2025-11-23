"Стани магьосник – подари му книга!" – кампания за най-малките, които обичат четенето

За шеста поредна година Национална мрежа за децата търси магьосници, които да донесат усмивки на децата за Коледа. Кампанията “Едно дете чака магия! Стани магьосник – подари му книга!” има за цел да накара най-малките да заобичат четенето и да напомни, че всяко дете има право на достъп до книги. Досега 13 000 деца вече са получили любимо четиво, благодарение на кампанията. Тази година още над 6500 очакват своя магьосник.

Всяко шесто дете в България няма книги, подходящи за неговата възраст. Хиляди мечтаят да получат такива, но това никога не се случва. Много живеят на места, където няма книжарница или библиотека, а семействата им нямат пари да им купят книжки.

БНТ: Защо е важно децата да четат книжки?

Анастасия: "Защото да се научат да четат." Иванка Абаджиева: "По този начин им подаряваме много нови светове, които те могат за опознаят, развиваме им въображението и им подаряваме споделено време заедно с тях." Бела Дамянова: "Важно е най-вече заради връзката между родителя и детето, като използвам случая да кажа, че е важно не само майката да чете, но и таткото. И това много помага за изграждане на тази пълноценна връзка."

Да искаш да четеш, а да нямаш какво – звучи несправедливо. Затова от Национална мрежа за децата за шеста поредна година търсят магьосници. Хора, които могат да изберат конкретна книга, да я купят и изпратят на дете.

Мария Брестничка, Национална мрежа за децата: "Всеки може да влезе на сайта napravimagia.nmd.bg, където са видни събраните желания на децата от цялата страна. Всички ние трябва да продължаваме да настояваме тези деца да получат и детска книга и достъп до детски книги като цяло и всичко останало, от което имат нужда, за да живеят и да се развиват добре."

Кампанията продължава до 15 декември. Но магьосници може да бъдете през цялата година.