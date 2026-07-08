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Тиърнан Линч: В европейските мачове винаги има възможности

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Спорт
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Старши треньорът на Дери Сити призна, че ЦСКА е фаворит преди двубоя на „Васил Левски“, но вярва, че ирландският тим може да използва своите шансове

Тиърнан Линч: В европейските мачове винаги има възможности
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Старши треньорът на Дери Сити Тиърнан Линч коментира очакванията си преди гостуването на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъде завръщане на европейската сцена и за ирландския тим.

Линч призна, че „червените“ са считани за фаворит, особено заради домакинското си предимство, но подчерта, че в подобни мачове всичко се решава на терена.

"Пределно ясно ни е, че в гостуващия мач може би сме определени като аутсайдери, но това е европейски двубой и знаем, че може да имаме своите възможности“, заяви наставникът на Дери Сити.

Според него фактът, че първенството на Ирландия вече е в ход, може да бъде разглеждан като предимство, но реалната оценка ще дойде едва след края на срещата.

"Дали това е предимство, ще можем да кажем утре вечер. Преди да се изиграе мачът, няма как да дадем категорична оценка“, добави Линч.

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#Тиърнан Линч #Дери Сити #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София

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