Тиърнан Линч: В европейските мачове винаги има възможности

Старши треньорът на Дери Сити Тиърнан Линч коментира очакванията си преди гостуването на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъде завръщане на европейската сцена и за ирландския тим.

Линч призна, че „червените“ са считани за фаворит, особено заради домакинското си предимство, но подчерта, че в подобни мачове всичко се решава на терена.

"Пределно ясно ни е, че в гостуващия мач може би сме определени като аутсайдери, но това е европейски двубой и знаем, че може да имаме своите възможности“, заяви наставникът на Дери Сити.

Според него фактът, че първенството на Ирландия вече е в ход, може да бъде разглеждан като предимство, но реалната оценка ще дойде едва след края на срещата.

"Дали това е предимство, ще можем да кажем утре вечер. Преди да се изиграе мачът, няма как да дадем категорична оценка“, добави Линч.