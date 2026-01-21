Трета поредна победа за Ювентус в Шампионската лига

Италианският гранд Ювентус записа трета поредна победа в Шампионската лига. В среща от седмия кръг, „Старата госпожа“ се наложи с 2:0 у дома над Бенфика. Всичко по-интересно в двубоя се случи след почивката.



Тюрам откри резултата в 55-ата минута, а 9 по-късно МакКени ознаменува отличната си игра с попадение. 10 минути преди края на редовното време португалците можеха да се върнат в мача, след като получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Павлидис, който обаче се подхлъзна в най-неподходящия момент и отправи комичен удар, минал на метри в аут.

В заключителните минутки Юве показа характер и не позволи на „орлите“ отново да застрашат вратата на Ди Грегорио.

Благодарение на успеха Ювентус събра на сметката си 12 точки, а в следващия ключов етап ще гостува на френския Монако. Бенфика, към момента, е на 29-та позиция с едва 6 точки. В следващия кръг португалците ще се изправят срещу рекордьора по титли в турнира – Реал Мадрид, един от бившите клубове на Жозе Моуриньо.