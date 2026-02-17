БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
срутище затвори пътя велинград ndash сърница
Слушай новината

Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен, след като река Чепинска излезе от коритото си и заля платното.

До тази критична ситуация се стигна след последните интензивни валежи, довели до запушване с наноси на тунела, който отвежда водите на река Чепинска към язовир Батак.

Опасенията на местните хора са, че реката може да подкопае и откъсне шосето. Дни преди това преминаването през отсечката беше ограничено и заради срутване на голяма скална маса. От областната управа в Пазарджик увериха, че продължава разбиването и извозването ѝ. А от АПИ и фирмата, която поддържа пътя, са обещали, че до седмица трасето ще бъде напълно разчистено. Ако това не се случи, хората заплашват с протести.

#остава затворен #пътят Велинград - Сърница

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
2
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
3
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
4
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
5
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите настояват за справедливо решение
6
След фаталния удар с АТВ в Слънчев бряг - близките на пострадалите...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
4
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
5
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
6
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...

Още от: Регионални

Сдружението на кметовете изразява подкрепа на колегата си от Бистрица след палежа в дома му
Сдружението на кметовете изразява подкрепа на колегата си от Бистрица след палежа в дома му
Продължава отстраняването на аварията, която остави Шумен без вода повече от денонощие Продължава отстраняването на аварията, която остави Шумен без вода повече от денонощие
Чете се за: 01:22 мин.
Продължава да е непроходим пътят Велинград - Сърница, който беше залят от река Чепинска Продължава да е непроходим пътят Велинград - Сърница, който беше залят от река Чепинска
Чете се за: 03:02 мин.
Живеещ във Великобритания българин се оказа "починал" по документи у нас Живеещ във Великобритания българин се оказа "починал" по документи у нас
Чете се за: 01:52 мин.
Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област Свлачища и срутища затрудняват движението в Смолянска област
Чете се за: 01:00 мин.
„Път до мощите на свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Сдружението на кметовете изразява подкрепа на колегата си от Бистрица след палежа в дома му Сдружението на кметовете изразява подкрепа на колегата си от Бистрица след палежа в дома му
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен Трети ден републиканският път Велинград – Сърница остава затворен
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата,...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ