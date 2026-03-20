Три седмици преди изборите в Унгария, опозицията набира доверие – пред БНТ говори журналистът Петер Инкеи

Три седмици преди изборите, опозицията в Унгария набира доверие. Партията Тиса, водена от Петер Мадяр е сериозен съперник на управляващата ФИДЕС на премиера Виктор Орбан, който се бори за шести мандат и е рекордьор по непрекъснато управление в ЕС. За хода на кампанията и очакванията на унгарците – Тоня Димитрова разговаря в Будапеща с дългогодишния журналист Петер Инкеи – главен редактор на Central European University press.



БНТ: Очевидно управляващата партия е изправена пред огромно предизвикателство, но коя е партия Тиса? Как се издигнаха толкова, че да предизвикат толкова сериозно предизвикателство за първи път от 16 години насам.

Петер Инкеи – журналист: "Много трудно е да се обясни, това е нещо като „деус екс махина“, нещо, което не е резултат на органично развитие. Един млад човек, един талантлив политик, просто решава да започне това движение и някак си успява. Преди 4 години отново имаше надежда, че ще спечелим. И беше нещо подобно, изглеждаше като че ли Орбан може да бъде победен. Но нямаше го този един човек, който може да обедини силите и да ги поведе към победа."

БНТ: А какви са посланията на ТИСА, зад какво застават те?

Петер Инкеи – журналист: "Те атакуват Орбан и говорят за престъпленията на тази мафия, как унищожиха страната. Тази толкова нещастна политика по отношение на Европейския съюз, това, че се обръщаме срещу съюзниците си, а Орбан се опитва да ни обвърже с нови съюзници, които всъщност не са от полза за Унгария. Така че това е, за което говори Петер Мадяр – за пороците на управляващия режим."

БНТ: Бихте ли казали, че това ще е протестен вот срещу ФИДЕС, или има нещо, което ТИСА предлага, което грабва хората?

Петер Инкеи – журналист: "Основно е протест. Протест е срещу тези 16 години на концентриране на власт с една-единствена цел – да се задържат на власт и да забогатяват. И около 50% от населението не виждат това ясно. Защото тази концентрация също означава и монопол над информацията. Повечето телевизионни канали, особено общественият, те всъщност комуникират посланията на Орбан и на неговия режим."

БНТ: Каква тежест има икономическата ситуация – имате инфлация, повишават се разходите?

Петер Инкеи – журналист: "Първо, ако погледнем от макростатистическо ниво и ако се сравним с други държави, включително България, ще видим че навсякъде динамиката от последните 15 - 16 години е подобна. Повечето хора усещат инфлацията и високите цени. Но и това не е определящо наистина. Има влияние, разбира се, но не това кара хората да гласуват против Орбан."

БНТ: Виждаме плакати със Зеленски и Урсула фон дер Лайен, Манфред Вебер, чуваме обвинения срещу Украйна, че Зеленски и Украйна се намесват в изборите - украинският президент ли е новият Сорос, новият враг?

Петер Инкеи – журналист: "Да. Това малко ме тревожи, защото преди 4 години имахме лошия късмет преди изборите да избухне войната в Украйна. За много хора, особено възрастните хора това беше много страшно. Те вярваха, че само едно силно правителство може да удържи мира. Днес отново Орбан има късмет, защото сега избухна войната срещу Иран. Отново има много, много хора, които вярват, че Иран и Украйна са заплахи и носят несигурност, в която най-важното нещо е да задържим същото, „сигурно” правителство. Това е нещо, което малко ме тревожи, но само донякъде. Сега вярвам, че мнозинството от хората са наистина изморени от мафията, виждайки огромната пропаст между малцината богати избраници, които са близки до мафиотската фамилия, и останалите."

БНТ: Очевидно има игра със страховете на унгарския народ. Но това ли са наистина страховете на унгарците?

Петер Инкеи – журналист: "Не, не. Особено по отношение на Украйна. Украинците са толкова загазили, че не биха се интересували от Орбан или Унгария. Не биха изпратили терористи тук – категорично не. Но ние сме членове на НАТО, това е, на което трябва да наблегнем. Ако имаме наистина проблеми, тогава трябва да се обърнем към НАТО, а не към бедните войници тук със старовремските им оръжия."

БНТ: Ако се заслушаме в опозицията от ТИСА, те не споменават Украйна, не споменават затрудненията с доставките на петрол. Защо мълчат по този въпрос?

Петер Инкеи – журналист: "Внимават да не се забъркват. Защото са обвинявани, че са съучастници на Зеленски. По-добре е да не се намесват по тази тема. Те остават фокусирани върху вътрешните ни проблеми. Проблеми, които са натрупани от режима на Орбан в последните 16 години."

БНТ: Премиерът Виктор Орбан гради образ на глобален геополитически играч. Говори с Русия, говори с Китай, Доналд Тръмп казва, че той е велик държавник. Това важно ли е за унгарския народ?

Петер Инкеи – журналист: "За някои да. Но като цяло ние знаем, че Орбан всъщност няма никаква тежест. Беше смехотворно последния път, когато се върна от Русия през есента, каза: „С Доналд се съгласихме, че трябва да има финансова сигурност”. И тогава Тръмп в друга ситуация каза: „Да, на Виктор много му се искаше, но ние не се съгласихме”. Така че дори по отношение на тях понякога той говори, но няма истинска тежест."

БНТ: Избирателната система в Унгария и е такава, че да работи в полза на победителя. Това може ли да означава загуба за Тиса, макар да водят в някои проучвания?

Петер Инкеи – журналист: "Странно е, защото Фидес ще паднат в собствения си капан. Защото тази изборна система е в полза на победителя, този, който е №1. И ако ТИСА е №1, ще бъде в тяхна полза. Така че ако те спечелят 49 - 50 - 52%, те могат да вземат ⅔ от местата в парламента, което ще е конституционно мнозинство. И това вече може много лесно да се случи. Така че ТИСА може да вземе 52-53% от гласовете и да вземе 2/3 от местата… освен! Освен ако Орбан не отмени изборите."

БНТ: Защо смятате, че това може да се случи?

Петер Инкеи – журналист: "Не знам дали са 10 или 20%, но има такъв риск. Като последна мярка може да се позове на войната, миграцията и много други причини, по които да се отменят изборите. Въпреки че би било исторически скандал. Но в противен случай – ако изборите се проведат и опозицията спечели, с малко мнозинство, те наистина могат да получат конституционна власт."

БНТ: Какво се случва, ако ТИСА спечели изборите, но не сформира конституционно мнозинство? Какво ще се случи при това положение?

Петер Инкеи – журналист: "Това е полският случай. Когато има мнозинство в парламента, но не и конституционно мнозинство, а Президентът на страната и много институции са още в ръцете на предишния режим, ще бъде много, много трудно."

БНТ: А сценарий, в който ФИДЕС печели - какво ще означава това за Унгария? Ще продължат ли в същия дух, или ще се радикализират още повече?