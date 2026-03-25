Триседмичният експеримент в Австрия: 70 000 деца се отказаха от телефоните си в клас

Експеримент в Австрия – в продължение на три седмици повече от 70 000 деца се отказаха от телефоните си. През целия период те си водят дневник какво са правили и как са се чувствали. Какви са резултатите от експеримента на австрийската обществена телевизия ORF и какво споделиха учениците и техните учители.

Оживление в средно училище в Долна Австрия. Децата от клас, включил се в експеримента за живот без смартфони, отброяват последните секунди, преди отново да ги включат.

- Колко съобщения имаш?

Луиза: "Повече от 500. Не очаквах толкова много."

След края на предизвикателството децата споделят как са запълвали времето си:

София: "Преоткрих любовта си към ръчно изработените неща, например плетенето." Раян: "Играех в градината с брат ми. Скачахме на батут."

Учителката по математика Ингрид Фьокл, чиято е инициативата класът да се включи в експеримента, забелязва значителни промени при децата, макар и за толкова кратък период.

Ингрид Фьокл, учителка: "Те започнаха да слушат по-внимателно, взимаха повече участие в час. Правеха впечатление по-щастливите им и спокойни лица."

Самите деца също отбелязват положителни промени в себе си.

Тимо: "Станах по-спокоен и не се ядосвах толкова лесно, дори на брат ми." Сара: "Играех волейбол и излизах по-често с най-добрата ми приятелка." Андреа: "Отново започнах да играя тенис."

Хиляди деца в цяла Австрия се включиха в експеримента да спрат да използват социалните мрежи като Инстаграм и ТикТок. Експериментът е вдъхновен от документален филм на ORF, а впоследствие реализиран от обществената телевизия. Проектът е подкрепен от Министерството на образованието.