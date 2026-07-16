Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин

Украйна подкрепя потенциална среща между президента Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин, която да се проведе в Турция. Според Киев е време за дипломация.

Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха по време на среща с турския си колега Хакан Фидан. Двамата разговаряха часове след поредните руски атаки срещу Киев и няколко украински области.

В същото време от Кремъл заявиха, че са запознати с готовността на Анкара да бъде домакин на подобен формат, но не виждат перспективи той да се случи.

Според Москва няма значение кой ще бъде министър на отбраната, стига да бъде взето „отговорно решение“ за край на военните действия.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Вярваме, че Турция може да бъде място за среща между президента Зеленски и Владимир Путин. Подкрепяме идеята и сме благодарни на Турция за готовността да се натовари с мисията да организира среща на такова ниво и да предостави необходимата платформа за това. Няма перспектива ситуацията да бъде решена с военни средства или да бъде сложен край на руската агресия на бойното поле. Ето защо е време за дипломация.“