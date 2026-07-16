БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази
Турция е готова да бъде домакин на среща Зеленски – Путин
Снимка: БТА
Слушай новината

Украйна подкрепя потенциална среща между президента Зеленски и руския държавен глава Владимир Путин, която да се проведе в Турция. Според Киев е време за дипломация.

Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха по време на среща с турския си колега Хакан Фидан. Двамата разговаряха часове след поредните руски атаки срещу Киев и няколко украински области.

В същото време от Кремъл заявиха, че са запознати с готовността на Анкара да бъде домакин на подобен формат, но не виждат перспективи той да се случи.

Според Москва няма значение кой ще бъде министър на отбраната, стига да бъде взето „отговорно решение“ за край на военните действия.

Андрий Сибиха, министър на външните работи на Украйна: „Вярваме, че Турция може да бъде място за среща между президента Зеленски и Владимир Путин. Подкрепяме идеята и сме благодарни на Турция за готовността да се натовари с мисията да организира среща на такова ниво и да предостави необходимата платформа за това. Няма перспектива ситуацията да бъде решена с военни средства или да бъде сложен край на руската агресия на бойното поле. Ето защо е време за дипломация.“

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Добре известна ни е готовността на нашите турски приятели да продължават да улесняват мирното разрешаване на ситуацията в Украйна. Благодарни сме за това. Но към момента някакви бързи перспективи за възобновяване на процеса на преговори няма, не виждаме такива. Но руската страна безусловно остава отворена за такъв път.“

#Дмитрий Песков говорител на Кремъл #Андрий Сибиха #Турция #Русия #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
4
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
5
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха...
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в пернишкия квартал "Изток"
6
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Русия

ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове
ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове
Ескалация на войната: Дронове удариха Московска област, има жертви и ранени Ескалация на войната: Дронове удариха Московска област, има жертви и ранени
Чете се за: 00:55 мин.
Задържаха руския политик Борис Надеждин, известен с антивоенните си убеждения Задържаха руския политик Борис Надеждин, известен с антивоенните си убеждения
Чете се за: 01:17 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат руският патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов
Чете се за: 03:50 мин.
Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-вия пакет от санкции срещу Русия Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-вия пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 01:25 мин.
Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев
Чете се за: 04:32 мин.
По света
След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ) След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ