Учениците и студентите в Бургас ще пътуват за 1 евро на месец в градския транспорт

Общинският съвет в Бургас единодушно подкрепи предложението на кмета Димитър Николов за осигуряване на преференциални месечни карти за градски транспорт на цена 1 евро, без лимит на пътуванията, за всички ученици и студенти в морския град.

За последната една година в Бургас учениците са се увеличили с 800, а студентите с 300 повече от предходната година. Преференциалната цена за градския транспорт е демографска мярка насочена към улесняване на ежедневието им и насърчаване на активното им участие в образователния, културния и обществения живот на града.

Средно около 5000 ученици от 8-и до 12-и клас месечно използват градския транспорт, при общо 11 735 ученици в тази възрастова група. Новата мярка цели да стимулира повече млади хора да изберат обществения транспорт като основен начин на придвижване.

Решението на общинския съвет включва и компенсация за общинския превозвач в размер на 24 лв. (12,27 евро) за всяка издадена карта за ученик или студент на преференциалната цена от 1 евро на месец. Очакваните ефекти от мярката са финансово облекчаване на младите хора, насърчаване на "зелената" мобилност, повишаване ефективността на инвестициите в градския транспорт и увеличаване на пътникопотока.

Общинският превозвач трябва създаде необходимата организация за продажба на новия тип карти, като мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.