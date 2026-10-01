УЕФА отвори ново производство срещу Барселона по случая "Негрейра“

УЕФА е активирала производство срещу Барселона във връзка със случая "Негрейра“ след предоставен от Реал Мадрид значителен обем документи. Европейската футболна централа ще проучва обстоятелствата около плащанията, извършвани от каталунския клуб към бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите в Испания Хосе Мария Енрикес Негрейра.

Според информацията Реал Мадрид е изпратил на УЕФА около 50 000 страници документация, включваща различни материали, доказателства и показания. След разглеждането им европейската централа е преценила, че казусът изисква производство и по-подробно разследване.

От УЕФА потвърдиха получаването на материалите.

"УЕФА може да потвърди, че е получила от Реал Мадрид значително количество документи, свързани с текущото разследване срещу Барселона по случая, включващ Хосе Мария Енрикес Негрейра, бивш вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите към Испанската футболна федерация“, се посочва в позицията на централата.

В основата на разследването са 8,4 милиона евро, които Барселона е платил между 2001 и 2018 година на Негрейра. УЕФА иска да установи обстоятелствата около тези плащания, тяхната цел и дали те са оказали влияние върху спортната надпревара. Барселона твърди, че плащанията са били свързани със съдийски доклади и консултантски услуги.

Случаят стана публично известен през 2023 година. Още тогава президентът на УЕФА Александър Чеферин определи ситуацията като „изключително сериозна“ и подчерта, че за разлика от испанските спортни процедури, от гледна точка на УЕФА казусът не е погасен по давност.

"Информирах се и ситуацията е изключително сериозна. Това е едно от най-сериозните неща, които съм виждал във футбола“, заяви тогава Чеферин.

През следващите години УЕФА изчакваше развитието на съдебните процедури в Испания, но действията на Реал Мадрид са довели до ново развитие. Предоставената документация вече се разглежда от определения за случая инспектор.

Следващият етап включва подробно проучване на материалите, събиране на допълнителна информация и показания от замесените страни, както и предоставяне на възможност на Барселона да изложи своите аргументи.

От Реал Мадрид настояват каталунският клуб да бъде лишен от титлите, спечелени през периода, в който са извършвани плащанията към Негрейра. Това обаче е искане на мадридския клуб, а не решение на УЕФА.

Европейската централа разполага и с дисциплинарни механизми, свързани с допускането на клубове до нейните турнири, ако бъде установено нарушение на приложимите правила относно интегритета на състезанията. На този етап обаче няма обявено наказание срещу Барселона, а процедурата е във фаза на разглеждане и събиране на информация.