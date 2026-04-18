Украински финал на турнира по тенис в Руан

Украйна със сигурност ще има шампионка на турнира на червени кортове в Руан (Франция), след като до финала достигнаха две представителки на страната – Марта Костюк и Вероника Подрец.

Костюк си осигури място в спора за трофея след убедителен успех над Татяна Мария с 6:3, 6:0 за около час игра. Поставената под №1 в схемата контролираше напълно събитията на корта, реализира два пробива в първия сет, а във втория не остави никакви шансове на съперничката си. За нея това ще бъде възможност да спечели втора титла на сингъл в кариерата след триумфа в Остин през 2023 година.

В другия полуфинал 19-годишната Подрец, която заема 209-о място в световната ранглиста, се класира за първия си значим финал при професионалистките по необичаен начин. Нейната съперничка Сорана Кърстя, считана за фаворит, се оттегли от двубоя и пропусна възможността да спори за титлата.