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Украинското МВнР с коментар за плановете на българското правителство да спре оръжейните доставки за Киев

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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украинското мвнр коментар плановете българското правителство спре оръжейните доставки киев
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Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Така говорител на украинското външно министерство коментира плановете на българското правителство да спре оръжейните доставки за Киев.

Георгий Тихий, говорител на Министерството на външните работи на Украйна: "Сътрудничеството между Украйна и България в областта на отбраната e на търговска основа. Очакваме това сътрудничество да продължи, защото е от полза и за двете страни. Така ние можем да си осигурим необходимите средства, а българските компании - да разширят производството си и да реализират печалба. Благодарни сме на България, че такива проекти са възможни, ценим сътрудничеството с нейните отбранителни компании и това търговско взаимноизгодно сътрудничество ни позволява да постигнем по-бързо мир. Колкото по-силна е Украйна, толкова по-бързо той ще настъпи."

#военната помощ за Украйна #оръжейни доставки за Украйна #външно министерство

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