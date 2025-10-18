Унион Берлин удължи мъката на Борусия Мьонхенгладбах

Борусия Мьонхенгладбах остана без победа и на дъното на класирането в германското първенство по футбол, след като отстъпи на Унион Берлин с 1:3 в първи мач от седмия кръг на Бундеслигата.

Гладбах е единственият отбор в Германия без победа в седем мача, като в петък селекцията на временния треньор Еуген Полански допусна четвърто поражение. Доскорошният наставник на формацията до 23 години замества на поста освободения Херардо Сеоане.

Столичани поведоха след три минути игра с точен удар с глава на Данильо Дьоки, който отбеляза второто си попадение в 26-ата след добавка на шут на Иляс Анса. Борусия върна едно попадение в 33-ата минута чрез Харис Табакович, но домакините подсигуриха победата си в 81-ата с точен удар на Рани Кедира от границата на наказателното.

Унион заема седмо място в класирането с десет точки преди останалите мачове от кръга. Гвоздеят на програмата е тази вечер от 19:30 българско време, когато лидерът Байерн Мюнхен посреща Борусия Дортмунд с четири точки преднина.