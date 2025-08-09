В операционната – лампи на 40 г., в родилното – кувьози от миналия век: Общинската болница в Пловдив чака решение за модернизация

Общинската болница "Свети Мина" в Пловдив от години е в тежко икономическо състояние, въпреки многобройните опити на градската управа да я стабилизира чрез различни субсидии и реорганизации на структурата ѝ. Последен шанс лекарският екип вижда в преоборудване с модерна апаратура, за което са необходими няколко милиона лева. На последвана сесия на Общинския съвет обаче, точката с гласуването на парите за лечебното заведение отпадна в последния момент, заради изискването на опозицията за мотивиране чрез документи на сумата.

4 милиона лева заем поиска управата на общинската болница, за да поднови условията и апаратурата в отделенията. Годишно здравното заведение лекува близо 7000 пациенти. В някои отделения обаче липсва медицинска техника, а другаде тя е морално остаряла.

д-р Калин Калинов – управител на МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив: "Няма как да се извършват диагностично-консултативните дейности, да се лекуват пациентите качествено на модерно, съвременно европейско ниво при липсата на условия за работа."

Най-голяма е нуждата от модерно оборудване в родилното и хирургичното отделение.

Валентин Владимиров – началник на Хирургично отделение: "18-годишна маса. Електрокалтер – 25-годишен. Лампи - кокичета, те са по на 40 години вече. Имаме млади хора – специализанти, които работят. Те искат да работят при други условия, което е нормално."

Още по-лоши са условията в родилното отделение.

Д-р Калин Калинов – управител на МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив: "Операционната лампа виси на две железопътни релси. Таваните не отговарят на изискванията на РЗИ. Там не знам кога последно е полагана латексова настилка. Липсва модерен ехограф. Липсва модерен фетален монитор. Работим със стари кувьози. Говорим за майчино здравеопазване."

Заради липса на подробен финансов анализ общинските съветници на Пловдив отложиха гласуването на животоспасяващия заем.

Владимир Славенски - общински съветник от ПП-ДБ: "Ние искаме да видим една прогноза за финансовите потоци за години напред, за да видим дали ще може да се изплаща заема и да се плащат всички суми плюс лихвата, за да бъде максимално оптимално, защото ако се провалиме в този заем, след това пак ще дойдем на общинския бюджет."

Окончателното решение дали да се тегли заем за реновиране на болницата общинските съветници ще вземат след ваканцията.