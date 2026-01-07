БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Валежите ще продължат, е духа силен и бурен северозападен вятър

У нас
През нощта валежите ще продължат. По-значителни количества се очакват в област Кърджали, където в общините Момчилград и Джебел предупреждението е от втора степен, а в общините Крумовград и Кирково, предупреждението е от най-високата, трета степен, код червено.

С понижението на температурите в северозападните райони ще се образуват поледици, а в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Ще се образува и снежна покривка, главно в Северна България и в планинските райони.

Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Предупреждение за пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в почти цялата страна, а в област Кърджали остава в сила код жълто и код оранжево за значителни валежи.

По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания. Максималните температури утре ще бъдат само с градус-два по-високи от минималните, в интервала от минус 2° до 15°, в София - около минус 2°.

В края на деня валежите ще започнат да спират, първо в северозападните райони. На морския бряг валежите ще са от дъжд, на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но и утре ще остане необичайно топло за сезона.

И в планините ще има валежи, значителни в Рило-Родопската област. Ще духа силен и бурен вятър с посока от запад-северозапад и с понижението на температурите границата между сняг и дъжд ще се спуска все по-ниско.

Ще продължат валежите в Западна и Централна Европа, в повечето райони от сняг и на много места - значителни по количество. Проливни валежи от дъжд ще има в южните части от Апенините. На Балканския полуостров валежите ще са повсеместни, в повечето райони от дъжд, в крайните северозападни части - от сняг, но още в сутрешните часове в северозападната половина дъждът също ще преминава в сняг.

У нас в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони - все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг. В понеделник все още на отделни места ще има слаби превалявания от сняг.

Ще бъде много студено, с минимални температури до около минус 10° и с отрицателни максимални в много райони от страната.

