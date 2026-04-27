Вълна от млади лекари в Благоевград

Липсата на млади лекари продължава да мъчи много болници в страната. Особено сериозен е проблемът в лечебните заведения извън столицата. Причината е ясна – все повече завършили медицина избират да специализират в чужбина.

В Многопрофилната болница в Благоевград обаче през последните две години успяват да обърнат тенденцията. В почти всички отделения има млади специализанти.

Доктор Ивайло Кацаров е от новите специализанти. Средното си образование завършва в Република Южна Африка. После учи в Медицинския университет в София, а след това избира Благоевград.

д-р Ивайло Кацаров – специализант по гастроентерология: „По принцип съм българин и съм израснал в Благоевград шест години, преди да отида в РЮА. Роден съм там, но после се върнахме тук… Харесва ми в Благоевград – спокойно е, имам възможност да се науча и да стана добър лекар.“

Болницата в Благоевград, въпреки изкушенията и предизвикателствата на по-големите градове и лечебни заведения, е избрана и от д-р Василева и д-р Будина.

д-р Верица Василева – специализант по кардиология: „Идвам от Северна Македония, завършила съм в МУ – Варна и сега съм тук, в Благоевград. Работя от няколко месеца и съм много доволна.“

д-р Величка Будина – специализант по инфекциозни болести: „Навсякъде има нужда от лекари, навсякъде има болни хора, за съжаление… Формулата е да ни се дава възможност за работа, да ни помагат опитните специалисти – нашите ментори, и да ни позволяват да работим. А това тук се получава много добре.“ д-р Верица Василева – специализант по кардиология: „Избрах кардиологията, защото е една от най-динамичните и социално значими специалности – всеки втори пациент е със сърдечно-съдово заболяване.“

Освен че привлича млади лекари, в повечето отделения вече има и специализанти с няколкогодишен опит. Двама от тях са избрали да се развиват в лечебното заведение за постоянно.

д-р Ивайло Парев – специализант по анестезиология и интензивно лечение: „Избрах болницата в Благоевград, защото тук човек има какво да види, какво да практикува и какво да научи. И най-важното – има от кого да се учи.“ д-р Цветелина Спасова – специализант по кардиология: „Идвайки тук, придобих много опит, който ми показа, че всички органи са свързани помежду си. Не лекуваме само сърцето – обикновено става дума за комплекс от заболявания. Когато има млади колеги, е по-приятно – комуникацията е по-добра. Мисля, че за да има толкова млади хора тук, ключова е приемствеността между поколенията.“

Целта е във всяко отделение на лечебното заведение да има по няколко млади специализанти, които да се учат от опитните лекари. След време те да ги заместят и на свой ред да обучават следващите поколения медици.