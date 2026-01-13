БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Варна е първата област с грипна епидемия - учениците минават към онлайн от 14 януари

Детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол

От утре във Варна е обявена грипна епидемия. Варненска област е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

Данните на здравната инспекция показват, че заболяемостта e 239 на 10 хиляди души.

От 14 до 20 януари учениците във Варна и областта преминават към онлайн обучение. Всички извънкласни и спортни дейности се преустановяват.

Спират се свижданията в болниците и в социалните заведения. Преустановяват се плановите операции, профилактичните прегледи, имунизациите на деца, както и детските и женските консултации.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол, като е забранено смесването на групи.

