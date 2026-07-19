Васил Антонов не завърши във финала на 400 м на европейското първенство до 18 г. в Риети

Националният рекордьор на 400 м за юноши под 18 години Васил Антонов получи контузия на финала на дисциплината на европейското първенство в Риети, Италия на 18 юли и не успя да завърши.

Антонов бяга 48.42 в сериите на 16 юли и 47.51 в полуфиналите на 17 юли.

В първите метри на финала чип системата регистрира междинните времена на Васил с 6.40 на 50 м, 11.87 на 100 м и 17.61 на 150 м, а преди 200 м Антонов получи болки и падна на пистата.

През това време първите пет поставяха рекорди.

В люта битка за златото Себастиян Карп (Словакия) и Якуб Марек (Чехия) записаха съответно 46.53 – национален рекорд и 46.59 – личен рекорд.

Лукаш Беднарик донесе още един медал на Чехия с личен рекорд – 47.03. Рекорд на Нидерландия отбеляза за четвъртото място Зеб Теселар с 47.04.

Алекс Соуса (Испания) постави личен рекорд за петото място с 47.29,

Васил Антонов постави националния си рекорд на 400 м на 4 юли в Ново место, Словения, когато спечели балканската титла с 47.19.

БНТ 3 предава първенството пряко.