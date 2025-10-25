Вердер Бремен прескочи Унион Берлин в Бундеслигата след домакинска победа

Вердер Бремен се наложи над Унион Берлин с минималното 1:0 у дома в мач от осмия кръг на германската Първа Бундеслига.

Марко Грюл вкара победния гол за "бременските музиканти" в 72-ата минута.

Вердер е вече седми с 11 точки, докато столичани са на десетата позиция с една по-малко.

За Унион предстоят домакинства на Арминия Билефелд за Купата на Германия и Фрайбург за първенство, докато Вердер Бремен гостува на Майнц 05 в Бундеслигата.