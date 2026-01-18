БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки за успеха на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс

от БНТ
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Сан Антонио Спърс
Снимка: БТА
Французинът Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки и овладя 9 борби, включително решаваща в последните секунди, за да допринесе за победата на Сан Антонио Спърс със 126:123 като домакин на Минесота Тимбъруулвс в среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Спърс постигна втори пореден успех, надделявайки над Минесота въпреки 55-те точки на Антъни Едуардс. Домакините водеха с 25 точки на почивката, записвайки най-резултатната си четвърт от 39 години насам след 48:22 в тяхна полза във втория период.

Едуардс изведе гостите напред при 110:108, последваха още три размени на водачеството, а два пъти имаше равенство в резултата преди края на мача.

Денвър се наложи при домакинството си на Вашингтон със 121:115, след като Джамал Мъри реализира 7 от своите 42 точки във финалните 2:12 минути. Тим Хардауей-младши вкара рекордните си за сезона 30 точки, а Пейтън Уотсън добави 21 точки. Нъгетс спечели четвърти пореден двубой и шест от последните си седем срещи.

Далас надделя над Юта със 138:120 като домакин в мач, в който Клей Томпсън отбеляза 23 точки за 20 минути и премина границата от 17 000 точки в кариерата си в НБА. Макс Кристи и Брандън Уилямс добавиха по 22 точки за Маверикс, който се справи с Джаз за втори път в последните три дни. Новобранецът от Далас Купър Флаг пропусна втори пореден мач заради изкълчен глезен.

Детройт спечели домакинството си срещу Индиана със 121:78, след като Кейд Кинингам, Дънкан Робинсън и Джавонте Грийн вкараха по 16 точки.

Финикс преодоля Ню Йорк със 106:99 като гост в друга среща от вечерта в НБА. Девин Букър допринесе за победата на Сънс с 27 точки, а Карл-Антъни Таунс завърши с 23 точки и 11 борби за Никс.

Бам Адебайо реализира 30 точки, включително шест тройки при победата на Маями у дома над шампиона Оклахома Сити със 122:120. Шей Гилджъс-Алекзандър се включи с 39 точки за Тъндър, който обаче прекъсна серията си от пет победи.

Бостън спечели гостуването си на Атланта със 132:106 след 41 точки на Джейлън Браун, а Голдън Стейт надигра Шарлът със 136:116 у дома.

Портланд се наложи при домакинството си на Лос Анджелис Лейкърс със 132:116 след 25 точки на Шейдън Шарп. Гостите бяха без Лука Дончич, а Леброн Джеймс завърши с 20 точки, 9 борби и 8 асистенции. Лейкърс допусна девета загуба в последните си 14 двубоя.

