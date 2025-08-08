Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати

Бившата №1 в света Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на единично на турнира на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Американката загуби Джесика Манейро (Испания) с 4:6, 4:6. Следващият турнир на седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл е US Open, където тя получи "уайлд кард" на смесени двойки и ще играе с Райли Опелка. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки със сестра си Серина и още две на смесени двойки.

Уилямс записа 11-о участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а.