Военнослужещи от ВМС унищожиха дрона, открит днес край Шабла

Военнослужещи от Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, намерен днес край Шабла. В 10.00 часа е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла.

Снимка: БТА

След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски „Гербер - 2“. Дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Установено е, че не е носил взрив.