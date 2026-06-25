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Юлия Стаматова достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня

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Спорт
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Поставената под номер 6 Стаматова елиминира сънародничката си Дария Великова с 6:1, 6:1

Юлия Стаматова достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня
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Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова елиминира без особени затруднения сънародничката си Дария Великова с 6:1, 6:1 за 67 минути.

За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу втората в схемата представителка на домакините Аня Станкович.

Българската квалификантка Валерия Гърневска отпадна във втория кръг след поражение от номер 1 Наталия Сенич (Сърбия) с 2:6, 3:6 за 99 минути. Тя допусна изоставане от по 1:5 гейма и в двата сета, което се оказа решаващо.

В надпреварата на двойки по-късно днес Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще срещнат водачките в схемата Сениц и Станкович, а друга българка - Йоана Монева, в тандем с Мая Раденкович (Швеция), ще се изправи срещу номер 2 Патриция Гойна (Румъния) и Амелие Хейтманек (Чехия).

#Юлия Стаматова

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